La location longue-durée des vélos électriques du Grand Chalon cartonne

Victime de son succès, c'est en substance, la conclusion à laquelle on arrive. D'ici quelques jours, ce sont 300 vélos en location qui seront accessibles.

Le premier jet de 150 vélos électriques disponibles à la location n'aura pas mis longtemps à trouver preneurs. Alors que l'Espace, les nouveaux locaux dédiés à la mobilité sur le Grand Chalon, a ouvert il y a moins de deux mois, Avenue Jean Jaurès, il a trouver très vite son public.

Sébastien Martin, a profité d'une nouvelle livraison de vélos électriques, pour rappeler le principe mis en place par l'intercommunalité. Une location longue durée de maximum 6 mois renouvelable une fois, qui permettra à chacun de mieux se familiariser avec la mobilité électrique. Le Grand Chalon a d'ores et déjà fait comprendre qu'il n'avait pas vocation à être un opérateur de location de deux roues mais bien celui là du pédagogue au profit des Grand Chalonnais, désireux à terme de s'équiper.

Alors qu'un certain nombre de volontaires à la location se sont inscrits sur la liste d'attente, le Grand Chalon a reçu une nouvelle livraison d'une cinquantaine de vélos ces derniers jours. Une manière de répondre au plus vite aux sollicitations des usagers, a salué Karine Plissonnier, Vice-Présidente en charge des mobilités et David Edmont, Directeur de la STAC, délégataire en charge du déploiement.

La nouvelle étape est celle de la livraison à domicile

Autre service qui entre prochainement en fonction, c'est celui de la livraison de votre vélo à domicile, pour la modique somme de 20 euros. Une mise en place actée suite à de nombreuses sollicitations d'habitants de l'agglomération. A noter qu'au cours de ces deux premiers mois de lancement, les 150 bénéficiaires de la location longue durée se répartissent sur 29 communes de l'agglomération, selon les premiers retours clients.

D'ici fin juillet, ce sont quelques 300 vélos qui seront ainsi disponibles à la location, pour une moyenne de 1 euro par jour !

Pour toute information, n'hésitez pas à vous rendre à l'Espace avenue Jean Jaurès. Une équipe est sur place pour répondre à toutes vos interrogations.

Laurent Guillaumé