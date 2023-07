Plein feux sur la série d’aubades d’été donnée par l’Orchestre d’harmonie Saint Rémy/Les Charreaux.

Jeudi 15 juin, rue Dubois quartier de Taisey à St Rémy, il est un peu plus de 20h, l’aubade débute et ce soir nos deux chefs Emilie et Denis Desbrières avaient préparé une surprise. Surprise et innovation à la fois : faire participer une personne prise dans le public à la direction de l’orchestre le temps d’un morceau. Une idée d’Emilie, mise en pratique par Denis qui a su associer humour et choix de la personne. Tous les volontaires, quel que soit l’âge, et les désignés d’office étaient les bienvenus au pupitre de direction. Pour une première, cela tombait bien vu le nombre très important de personnes dans l’auditoire.

Florence Plissonnier maire de la commune a été invité par Denis.