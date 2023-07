ELAN CHALON - Jermaine Love arrive à Chalon !

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature de l’arrière américain Jermaine Love.

Sorti en 2012 de l’Université d’Illinois at Spingfield (NCAA2), cet arrière scoreur d’1,88m a démarré sa carrière en Lituanie où il est resté 4 saisons (2 en 2nde division puis 2 autres en 1ère division).

C’est ensuite en Grèce qu’il effectuera également 4 saisons dont les deux dernières au sein du PAOK Salonique avec des statistiques en hausse chaque année : 14 points, 2,8 rebonds et 2,3 passes de moyenne en 2021/2022 en Championnat et 12 points, 2,7 rebonds et 2,5 passes en 6 matchs de Basketball Champions League.

La saison dernière Jermaine évoluait à Novgorod en Russie. Dans la très relevée VTB United League, il compilait 14,7 points, 2 rebonds et 2,3 passes de moyenne en 25 minutes avec d’énormes performances face aux grosses équipes (28 points contre le futur champion Unics Kazan, 34 points contre le CSKA Moscou ou encore 33 en ¼ de finale des playoffs face au Lokomotiv Kuban).

All star, vainqueur de la Coupe de Russie, il a effectué à 33 ans sa meilleure saison statistique.

Marié, père de 2 enfants, Jermaine Love est la première recrue américaine de l’Elan Chalon 2023/2024.



Son parcours



2013-2014 : Phalanges Kursai

2014-2015 : Vilnius

2015-2016 : Lietkabelis

2016-2017 : Nevezis

2017-2018 : Trefl Sopot

2018-2019 : Holargos

2019-2020 : Tezenis Verona / Kolossos H Hotels / Hapoel Holon

2020-2022 : PAOK

2022-2023 : Nizhny Novgorod