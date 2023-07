Chalon Dans la Rue : "C'était vraiment une grosse édition" annonce Gilles Platret

Le 1er magistrat de la ville a répondu aux questions d’Info-Chalon

A la fin d’une cérémonie de remerciements aux agents de la propreté et des Espaces Verts de la ville, info-chalon a posé plusieurs questions au Maire de Chalon-sur-Saône.

Comment avez-vous trouvé cette 36ème édition ?

G.P : « Alors on dit souvent que l’on vit une édition exceptionnelle mais là, au niveau de la fréquentation et on est quasi sûr de nous car notre baromètre c’est l’hébergement temporaire. Hier, on était à 400 tentes de plus, soit 40% en plus que d’habitude, ce qui veut dire que grosso modo, on est à une fréquentation au moins supérieur d’un tiers à une année de festival normale. Donc cette année, nous avons eu une grosse édition et on l’a d’ailleurs vu dans les rues ! ».

Sur la fréquentation, un chiffre peut-être ?

G.P : «Il faut savoir que nous avons subi un rush de population de festivaliers dès le mercredi soir avec une jauge de 50 à 70 000 personnes par jour qui sont venues sur le festival. Alors il n’y a rien d’officiel, mais je pense raisonnablement que nous sommes sur une édition avec une jauge qui tourne autour de 300 000 visiteurs ! ».

Sur la population du festival, qu’avez-vous constatez ?

G.P : « Nous avons eu affaire à un public bon enfant, familial et qui a respecté la ville et son environnement ce qui est important. J’ai constaté également beaucoup de français et de chalonnais d’ailleurs qui étaient présents mais énormément d’étrangers dans les rues, ce qui veut dire que le festival attire des gens de loin et c’est ce que l’on veut ! ».

Et sur le côté économique ?

G.P : « Je pense que du côté des cafetiers, restaurants et magasins d’alimentation, cela a très bien marché. Surtout que pour eux, la grande nouveauté, c’est que le 1er jour du festival, dès le mercredi, ils ont été pris d’assaut alors que d’habitude la première journée est plutôt calme. Je pense donc que les retombées économiques sur la ville ont plutôt été bonnes car cela a été vraiment une grosse édition ! ».

Donc globalement, ce festival il représente quoi pour la ville de Chalon ?

G.P : « Ce festival reste une très grosse vitrine de la ville de Chalon ! Une vitrine joyeuse, familiale et de spectacles des Arts de la Rue. De plus cette année, nous avons eu de la chance avec la météo et tant mieux. J’ai également beaucoup de retours d’artistes et je ne parle pas du In car les artistes sont rémunérés mais du festival off qui eux récupèrent de l’argent au chapeau comme on dit et ils m’ont confirmé que cela avait très bien marché pour eux aussi. Bref, une belle 36ème édition du festival Chalon Dans la Rue qui ravit tout le monde ! ».

