C'est l'heure de lever le pied sur info-chalon.com

On s'excuse par avance si votre site d'actualités locales va baisser quelque peu de régime ! Habitué à publier plusieurs dizaines d'actualités par jour, info-chalon.com va lever le pied pour quelques jours, histoire de reposer les claviers, les téléphones et autres écrans. Un petit moment toujours salutaire pour tout le monde, afin de préparer comme il se doit la rentrée, qui s'annonce toujours autant dynamique. Bien évidemment, on continuera d'alimenter le site en fonction de l'actualité locale mais il s'agit aussi pour toute l'équipe d'info-chalon.com de prendre une bouffée d'oxygène estivale avant la reprise.

On reste toutefois connectés et à votre disposition pour toute diffusion d'information mais on s'excuse par avance si on met quelques heures avant de vous répondre ! En attendant, on se dit à très vite sur info-chalon mais aussi sur notre petit frère info-beaune.com !

Pour toute information à diffuser info-chalon@orange.fr et jeannettemonarchi.infobeaune@gmail.com