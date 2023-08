Dans le Cotentin, Stéphane Marie a ouvert son jardin enchanteur

C'est à n'en pas douter l'un des jardins les plus célèbres de France pour les amateurs de jardins et adeptes de l'émission Silence ça pousse diffusée sur France 5 depuis de nombreuses années, et co-animée par Stéphane Marie et Carole Tolila.

Pour ces deux dernières journées de visite du jardin, en ce début août, Stéphane Marie est fidèle à lui-même. Rien ne sépare l'homme de télévision de celui qui accueille des inconnus au coeur de son domaine. Une manière de partager sa passion avec des passionnés et la mayonnaise prend bel et bien. Chacun déambulant dans les moindres recoins de ce coin du Cotentin qui regorge de détails, sans qu'aucune contrainte ne soit imposée.

Plonger dans ce jardin, c'est finalement se laisser porter par l'imaginaire de Stéphane Marie. Et disons-le franchement, si vous êtes adepte de cette passion, vous en avez pour quelques heures... Pire chaque heure qui passe, vous ouvre la voie à de nouveaux détails, passés inaperçus à votre première déambulation. Et c'est en ça que c'est une réussite qui génère chaque année un réel enthousiasme des visiteurs.

Ajoutez à cela, un maître des lieux, ouvert à la question, aux interrogations et vous avez finalement un savoureux cocktail normand qu'on prend plaisir à déguster.

Du fer forgé, du bois, de la récupération, du système D, le jardin de la Maubrerie permet à chacun d'être une vraie source d'inspiration. L'aménagement paysager permet à chaque coin et recoin de générer de nouvelles lignes au point qu'il donne l'impression d'ouvrir à chaque coin de nouvelles fenêtres vers de nouveaux horizons. Encore vous faudra-t-il avoir les mêmes conditions climatiques et géomorphologiques ! Entre le climat normand et la prédominance de l'eau au sein de la Maubrerie, on joue dans une catégorie quelque peu hors-norme mais peu importe, on adore ce côté simple et singulier à la fois.

Un joli moment... et merci encore à Stéphane Marie pour son accueil et sa sympathie. Au plaisir de te croiser dans nos jardins de Saône et Loire !

Laurent Guillaumé