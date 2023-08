Perséides : Une étoile filante par minute dans la nuit de samedi à dimanche

Rendez-vous dès ce soir pour trois nuits (du 11 au 13 août) où les étoiles seront les plus nombreuses dans le ciel. Entre 30 et 100 étoiles filantes à l'heure ces prochains jours. Plus de détails avec Info Chalon.

Ces vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 août 2023, c'est l'occasion d'observer la voûte céleste qui promet un beau spectacle si le ciel est bien dégagé avec le pic d'activité des Perséides, des étoiles filantes particulièrement brillantes.

Sans doute le plus célèbre des essaims météoritiques.

Si son activité a commencé, comme chaque année, le 17 juillet dernier, elle prendra fin le 24 août. Cette pluie d'étoiles filantes sera intense ce week-end avec jusqu'à 100 météores par heure visibles dans la nuit de samedi à dimanche avec une étoile filante par minute !

Il s'agit du pic du phénomène, la Terre traversant en ce moment cet essaim de poussières issues d'une vieille comète appelée 109P/Swift-Tuttle.

Le meilleur moyen d'observer les Perséides est de trouver un endroit éloigné de la ville afin d'éviter la pollution lumineuse, d'attendre la nuit la plus noire possible... et d'être patient !

Nous vous conseillons également de proscrire toute lumière directe comme les téléphones portables, phares de voiture et autres lampadaires...

À noter que Saturne et ses anneaux, l'objet le plus emblématique des poussières, régneront sur tout le ciel. La géante gazeuse sera donc également visible à l'œil nu (à l'Est) comme la Voie lactée.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos.

(Crédits photos : © Kim MyoungSung)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati