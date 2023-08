Il s’en est fallu de peu pour que la collecte de sang n’ait pas lieu ce lundi après-midi.

Les responsables de ce désagrément, la canicule et la panne de la climatisation de la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

Les 29° à l’intérieur de la salle des fêtes étaient totalement incompatibles pour un bon déroulement de la collecte de sang programmée ce lundi 21 août après-midi : risques de malaises des donneurs et conditions de prélèvement dans une situation d’inconfort aussi bien pour les personnels de l’EFS que pour les donneurs.

Un appel téléphonique à François Boissier, responsable des services techniques et une solution a été proposée à l’amicale et l’EFS : utiliser la salle Rameau, salle climatisée, jouxtant la salle des fêtes.

Tout le matériel, les lits, la zone d’entretien pré-don ont été transférés illico presto par les bénévoles de l’amicale et les personnels de l’EFS afin de pouvoir démarrer le plus rapidement possible la collecte.

La température est très vite descendue dans la petite salle Rameau, ce qui a permis de réaliser la collecte normalement. De plus, l’EFS avait prêté 2 ventilateurs qui ont été installés dans la salle de collation.

Des panneaux de cheminement permettaient aux donneurs de se repérer.

Sur les 45 créneaux ouverts, 39 donneurs se sont présentés à la collecte dont 2 premiers dons.

Thuy Duong, arrivée du Vietnam il y a 11 mois, est venue faire son premier don en famille avec son demi-frère Mickaël.

C’est Mickaël, déjà donneur, qui l’a incitée à venir avec lui faire ce geste citoyen qui permet de sauver des vies.

Christiane Tremoy, présidente, et les bénévoles de l’amicale châtenoyenne sont, malgré les petits soucis au démarrage, assez satisfaits.

La présidente de l’amicale remercie les personnels de l’EFS pour leur compréhension, les bénévoles pour leur aide et François Boissier, responsable des services techniques, pour sa rapidité d’intervention qui a permis d’effectuer le changement de salle.

Une véritable cohésion entre l’EFS, l’amicale et les services de la mairie pour un même but : contribuer à minimiser le déficit en poches de sang et contribuer modestement à sauver des vies.

C.Cléaux