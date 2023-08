CANICULE - Quand on vous dit qu'il fait chaud !

La canicule frappe fort en Saône et Loire et la Vallée des Vaux n'échappe pas au dôme de chaleur. On en veut pour preuve, Michel Isaïe, maire de Saint Jean de Vaux, pris en flagrant délit, de consommation de boisson gazeuse américaine. Comme quoi, tout se perd ! Ça valait bien un clin d'oeil pour nos fidèles lecteurs de la Vallée...