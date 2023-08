L’orage remporte le concours triplette vétérans organisé par ‘La Boule Cheminots’

Une météo peu clémente a eu raison du concours

Tout commençait bien avec la présence de 20 équipes triplettes vétérans qui s’étaient présentées ce jeudi 24 août pour disputer sur toute la 1/2 journée, le concours de boules lyonnaises vétérans organisé par le Club « la Boule Cheminots ».

En effet, des joueurs venus de Côte d’Or (Talant..) étaient venus se mesurer aux meilleurs boulistes régionaux : OMB Mâcon, Montceau l’Etoile, Montchanin, Mâcon, Pretty, Sennecey-le-Grand, Le Creusot, Sornay, Crissey, Chatenoy-le-Royal… et diverses équipes des Club chalonnais : Cheminots, Boule Saint Jean, les Charreaux.

Si les parties étaient bloquées sur un temps déterminées de 1 heures 30, elles auront permis aux équipes de pouvoir seulement disputer la première partie de 13 heures 30 à 15 heures et le début de la deuxième partie car malheureusement à partir de 16 heures, la pluie, le vent et la foudre ont contraint les organisateurs à annuler le concours et à rembourser les participants.

Clin d’œil à la table de marque avec la sympathique équipe assistée du redoutable Bernard Gallay,

A notre ami ‘Ben’ du Creusot en bonne voie de rétablissement !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B