Pour des desserts moins sucrés

DES SUBSTITUTS PLUS SAINS

Plutôt que le sucre blanc raffiné, à l'index glycémique très élevé, optez pour des alternatives naturelles, comme le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable ou le sucre de coco. Leur petit goût particulier ajoutera une touche d'originalité à vos desserts.



MISER SUR LES ÉPICES

Idéales pour apporter une saveur suave à nos préparations sans ajouter de sucre, les épices, telles que la cannelle, la vanille, la cardamome et le gingembre moulu, sont à consommer sans modération. Vous pouvez les incorporer dans vos desserts mais également à vos boissons gourmandes, ainsi qu'à vos petits-déjeuners sans craindre de faire grimper votre glycémie.



LES FRUITS, NOS ALLIÉS GOURMANDS

Naturellement riches en fructose, dont l'absorption par l'organisme est ralentie grâce aux fibres, les fruits possèdent une délicieuse saveur sucrée qui fait merveille dans nos desserts. Pour réduire la proportion de sucre dans les mousses, tartes et gâteaux fruités, il suffit donc d'y mettre davantage de fruits, soit entiers, soit par exemple en y ajoutant un zeste d'agrume. Dans certaines recettes de gâteaux et pancakes, vous pouvez aussi remplacer le sucre par de la compote de pommes – sans sucres ajoutés bien sûr.



LE CHOCOLAT

Que les accros au cacao se réjouissent : constitué majoritairement de pâte de cacao, obtenue à partir du broyage de fèves riches en lipides, le chocolat noir est relativement pauvre en sucres. Ainsi, pour tous vos entremets chocolatés, diminuez la part de sucre et augmentez celle de chocolat ! Le goût n'en sera que plus intense et donc, plus satisfaisant, calmant ainsi plus rapidement nos envies de grignotage. Attention toutefois à sélectionner uniquement du chocolat noir avec un pourcentage élevé de cacao.



Lauren Ricard