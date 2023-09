Le Karaté Boxing Chalonnais au point pour une nouvelle année

Le Dojo, situé 5 rue Sébastopol à Chalon-sur-Saône, propose diverses disciplines : Karaté Contact, Karaté semi-contact, Karaté light-contact et Full contact.

Créée en 2001, l’association actuellement présidée par Jérôme Neuzillet et forte des nombreux palmarès de ces licenciés, permet à ses adhérents (dès 6 ans pour certaines disciplines) d’évoluer dans un cadre dynamique et bienveillant ou exigence de la pratique et convivialité sont associées.

Dans les salons du Colisée, lors du Forum de la vie associative et sportive chalonnaise qui a eu lieu samedi 2 septembre, la sympathique équipe composée d’entraîneurs et de licenciés ont offert, au cours de la journée, 3 démonstrations de leur art qui ont séduit les visiteurs venus d’informer.

Renseignements, tarifs et adhésion : sur place au Dojo ou lucie.dinoto.03@gmail.com FB : Karaté Boxing Chalonnais

SBR