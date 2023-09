Des travaux d'aménagements extérieurs aux abords de l'IUT de Chalon

Des travaux sont en cours autour de l'IUT de Chalon sur Saône. Des travaux co-financés par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté et l'Université de Bourgogne. Des aménagements qui permettront à terme de fluidifier les circulations et surtout de sécuriser au maximum. Mise en place de tables extérieures pour les étudiants, cheminement piéton propre et sécurisé, accès aux parkings.. L'IUT de Chalon devrait connaître une réelle amélioration de son aspect extérieur, permettant à chacun de mieux appréhender les espaces. Fin des travaux programmés d'ici la fin septembre.

L.G