La triplette Nadia Laïd, Jennifer Goffinet et Sandrine Mathel (entente Auxerre – Tonnerre) remporte le 44ème National pétanque de Chalon

Elles battent la triplette gagnante de l’année dernière.

En finale du National de pétanque de Chalon-sur-Saône joué devant une centaine de personnes : Nadia Laïd, Jennifer Goffinet et Sandrine Mathel ( Entente Auxerre - Tonnerre) battent la triplette Laetitia Perousset, Sana Vorillion et Agnès Vergnaud (Pont de l’Ain) sur le score sans appel de 13 à 6.

Une partie qui s’est déroulée en 1 heures 16 minutes et 9 manches avec l’évolution du score suivant : 0 / 1 – 1 / 4 - 1 / 6 – 2/ 6 – 5 / 6 – 5 / 8 - 6 / 8 – 6 / 10 – 6 / 13

Photographie des finalistes

Photographie avec les demi-finalistes Fanny Veaux, Mélanie Veaux et Sabrina Coulon (Saint Marcel)

Lors de cette finale, on notait la présence de Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon, en charge des sports, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports et Monique Brédoire, Conseillère Municiaple chargée de mission, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B