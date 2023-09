Jeudi 14 septembre 2023 à la Maison régionale de l’innovation à Dijon, Nicolas Soret, vice- président de la Région aux finances, au développement économique, à l’économie sociale et solidaire et à l’emploi, a donné le coup d’envoi du dispositif OSER Bourgogne-Franche- Comté qui propose des garanties et des financements en fonds propres aux entreprises du territoire.