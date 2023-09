Florian Buchot, maitre joueur 2023 a la pétanque de l’ABCR

L’Amicale Boules de Chatenoy le Royal (ABCR) organisait ce samedi 17 septembre 2023 son traditionnel « Maitre Joueur », tournoi qui désigne le meilleur joueur de pétanque pour l’année 2023.

Au terme de cette après-midi presque caniculaire, la victoire est revenue à Florian Buchot lequel a battu en finale Michel Desarménien. La 1/2 Finale s’est jouée entre les frères Durand, Xavier et Christophe. Les quatre joueurs ont posés pour la photo autour de Daniel Rebillard, inusable et dévoué président de l’Amicale Boules de Châtenoy le Royal, avec un clin d’oeil à son épouse Marie Françoise en charge de l’ordinaire solide et liquide.

JC Reynaud