AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Yves BOURNE

GIVRY



Christelle BOURNE,

son épouse ;

Kévin, Pauline et Max,

ses enfants et son gendre ;

Robert et Agnès BOURNE,

Annick et Jacki FORT,

son frère, sa sœur et leurs conjoints ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille, ses fidèles amis et

ses collègues Taxi du regroupement UTI,

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Jean-Yves BOURNE

survenu à l'âge de 58 ans

La cérémonie aura lieu le jeudi 21 septembre 2023 à 10h30 en l'église de Givry.

Jean-Yves repose à la chambre funéraire de Dracy le Fort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.