Ambiance de folie au 36ème Challenge de l'Aviron

Ce dimanche 17 septembre 2023 est une journée qui restera gravée dans la mémoire du Cercle de l'Aviron Chalonnais.

Tous les participants à la 36ème édition du Challenge de l'Aviron ont partagé un moment inoubliable, empreint de bonne humeur, d'enthousiasme débordant et d'une joie de vivre communicative.

Pas moins de 500 repas ont été généreusement distribués, grâce à la dévotion de 70 bénévoles. Ils ont orchestré de main de maître cette vaste opération, permettant ainsi aux 350 rameuses et rameurs de savourer chaque instant de cette journée mémorable. De plus, plus de 30 jeunes rameurs et rameuses en herbe se sont relayés avec détermination, tantôt aux commandes des embarcations, tantôt à les soutenir depuis les berges.

La solidarité et l'effervescence qui ont animé cet événement ont été contagieuses, créant un véritable esprit de communauté qui transcende l'ensemble de la journée. C'est avec une profonde gratitude envers les bénévoles et une admiration sans bornes pour les rameurs que nous clôturons ce 36ème Challenge de l'Aviron, une édition qui restera à jamais gravée dans nos cœurs.

(Avec l'aimable contribution d'Éric Pallez)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati