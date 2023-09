B.I.E.R - Stores de Tournus, le spécialiste du store français, change de mains

C'est une longue période d'incertitudes qui vient de prendre de fin pour la vingtaine de salariés de B.I.E.R - Stores de Tournus, avec l'officialisation du rachat de l'entreprise. Le nouveau "patron", Stéphane Esmeriz, creusotin d'origine, a repris il y a 3 ans déjà, l'entreprise Labrosse-Azur, à Montchanin. Une reprise couronnée de succès, avec des gains de part de marché sur le marché des huisseries et portes en tout genre. En l'espace de deux ans, l'entrepreneur Montchaninois et ses équipes, ont déjà augmenté le chiffre d'affaire de plus de 30 %. Après avoir dynamisé l'entreprise, l'entrepreneur avait besoin d'un nouveau challenge. C'est chose faite avec la reprise de l'une des plus vieilles entreprise de Tournus. A la plus belle des époques, Stores de Tournus embauchait près d'une centaine de salariés, avec des brevets déposés dans le milieu du store.

C'est un sacré challenge qui s'ouvre pour l'entrepreneur avec toujours l'idée de la défense du savoir-faire Saône et Loirien, et le maintien des emplois en territoire rural. Une première réunion s'est tenue avec l'ensemble des salariés ce mardi, afin de se présenter, et de lever toute inquiétude ou interrogation.

B.I.E.R - Stores de Tournus qui réalise un chiffre d'affaire de 2,2 millions d'euros, dispose de jolis points forts, sur lesquels, le nouveau patron entend bien capitaliser, tout en créant des synergies avec Labrosse-Azur. Entre le marché des fenêtres et volets, chacun aura bien compris que l'arrivée du store dans son escarcelle, pourrait bien changer la dimension des prestations.

L'entreprise est implantée dans le XVIe et XXe arrondissement de Paris, et distribuée en Guadeloupe. Stéphane Esmeriz s'est déjà fixé des priorités en voulant dynamiser des secteurs porteurs sous-exploités ces dernières années.

Autre activité au coeur de B.I.E.R - Stores de Tournus, celle du matériel horticole à destination des professionnels. Là, aussi, Stéphane Esmeriz entend bien donner à cette activité, un coup de jeune.

Laurent Guillaumé