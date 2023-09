La Rentrée théâtrale de la Ville de Chagny... c'est samedi 3o septembre !!

Comédie de Bruno Chapelle et Camille Saféris, "Restons Poly !" c'est l'histoire d'un couple bourgeois plutôt classique qui voit le concept "révolutionnaire" du poly amour débarquer dans sa vie quotidienne et ébranler durablement leur couple... Pour le meilleur et pour le rire bien sûr !

Une comédie de boulevard "avec du sens", dans la veine d'un Feydeau qui vivrait aujourd'hui et nous parlerait de nos travers...

Alors samedi 3o, à 2o h 3o, vous avez rendez-vous au Théâtre des Copiaus avec la troupe de Bruno Chapelle !!

Les réservations sont ouvertes à l’Agence de tourisme de Chagny : o3 85 87 25 95

Tarifs : 15 € ; réduit 1o € ; gratuit moins de 8 ans.