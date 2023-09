Le basket fauteuil chalonnais plonge dans le grand bain de l'élite nationale

Abdel Boughania, Zouhair Challat, André Massouanga, Chemseddine Dahmani, nouvelles recrues de la saison pour la section basket fauteuil de l'Elan Chalon ont pu entrer dans le grand bain sur le parquet chalonnais ce samedi, sous les couleurs rouge et blanc.

L'élite nationale du basket fauteuil a rendez-vous ce week-end à Chalon sur Saône pour un tournoi regroupant 4 des plus belles équipes du championnat élite. Battu par le promu chalonnais en tournoi le 16 septembre dernier, l'équipe des Aigles du Velay, rencontrait de nouveau ce samedi dans l'annexe du Colisée les blanc et rouge. Pilotée par le capitaine Omar Zidi et coachée par Franck Bornerand, sélectionneur de l'équipe de France, c'est un poids lourd de la discipline, que l'Elan Chalon affrontait de nouveau en amicale ce samedi matin, dans le cadre du tournoi chalonnais.

Très vite, les Aigles ont enclenché la seconde face à l'équipe chalonnaise, coachée par Sandra Cléau, au point de prendre une sérieuse avance dès l'entame. Trop en retrait sur le premier quart temps, les Chalonnais se laissent pilonner avec une réussite relativement déconcertante. Il faudra attendre le 3e quart temps avec une défense plus musclée pour que Chalon recolle au score avec un 42 à 46 au tableau.

L'élan Chalon revient même à deux points de son adversaire du matin à 44-46. Un pressing musclé et une réussite au panier laisse planer une sacrée reprise en main. La rapidité du Puy en Velay en terme de contre-attaque fait mouche sans compter une réussite au panier qui fait mal aux blanc et rouge. Les adversaires prennent l'ascendant au point d'afficher une dizaine de points d'avance à la veille du dernier quart temps.

Un dernier quart temps au sein duquel Chalon va laisser filer le match. Même si Sandra Cléau va remettre les pendules à l'heure, "défendez-plus, stoppez les fauteuils, ne lâchez pas !", l'adversaire du jour prend ses aises et s'impose sur le score final de 76 à 64, sur une partie particulièrement musclée.

Laurent Guillaumé

Entrée gratuite - Annexe du Colisée

Les horaires des matchs sont :

Samedi 23/09 :

9h Strasbourg / Elan 1

11h Elan 1 / Le Puy en Velay

15h Strasbourg / Elan 2

19h Elan 1 / Lannion

Dimanche 24/09 :

11h Elan 2 / Strasbourg

13h30 Elan 1 / Meaux