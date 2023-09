TOUCHES VIBRE - "L'écrin de l'église de Touches méritait un événement qui sorte des sentiers battus" pour Dominique Juillot

"Avec les travaux menés au sein de l'Eglise de Touches, on souhaitait organiser un événement digne de ce nom, quelque chose qui sorte des sentiers battus" confie Dominique Juillot, instigateur du Festival Touches Vibre qui connaitera sa première édition à Mercurey à compter de jeudi 28 septembre à 20h. "Peut être que nous avons été trop ambitieux de l'organiser sur 4 jours ?" rajoute le maire de Mercurey, qui salue l'organisation en lien avec l'association l'Angelus de Mercurey. "On s'est adossé à Robert Llorca, du Conservatoire du Grand Chalon pour affiner nos choix. Et on ne le regrette pas du tout".

4 soirs durant, l'Eglise de Touches va résonner de voix et d'instruments de musiques anciennes. "Le lieu s'y prête totalement et l'accoustique permet un tel événement". "C'est l'occasion d'accéder à un univers totalement méconnu" évoquant les présences de l'Ensemble Tarentule, l'ensemble Lyonnais adepte des polyphonies vocales de la fin du XVIe siècle le le jeudi soir. Vendredi soir à 20h, ce sera au tour de Marcia Hadjimarkos et Beth Taylor, mezzo-soprano pour un concert intime dans l'esprit des salons de musique du XIXe siècle. Marcia Hadjimarkos jouera un pianoforte carré français de l'atelier parisien d'Antoine Neuhaus et restauré en Bourgogne en 2021.

Samedi, place à l'Ensemble Artifices, avec une plongée sonore dans le style fantastique, "duy temps ou le repertoire pour violon faisait ses premières armes, avec à la clé un programme de musique allemande du XVIIe siècle.

Pour clore cette première édition, dimanche soir, ce sera au tour de l'Ensemble des Traversées Baroques avec le madrigal à l'honneur, ce phénomène musical qui a traversé toute l'Europe au XVIe et XVIIe siècle.

Touches Vibre va proposer un voyage dans le temps unique en son genre.

Ce sont d'ores et déjà 300 places qui ont été vendues pour cette première édition, et dont Dominique Juillot espère bien voir ce rendez-vous s'installer dans le paysage événementiel chalonnais.

Billets en vente sur www.achalon.com

Tarif plein - 20 euros - tarif réduit 12 euros - tarif scolaire 8 euros

Pass 2 concerts - 30 euros / 3 concerts - 40 euros et 4 concerts - 50 euros

Renseignements au 06 14 61 09 54 - 06 82 48 93 16

Laurent Guillaumé