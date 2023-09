TOUCHES VIBRE - Tarentule lance la première édition et crée une parenthèse polyphonique envoûtante

Créer un festival, qui plus est, un festival de musiques inconnues du grand public, c'est additionner les handicaps pour bien démarrer. Pourtant, c'est bien la logique portée et défendue par l'association L'Angelus de Mercurey, présidée par Serge Perraudin, et la mairie de Mercurey. Un joli binôme, épaulé par Robert Llorca, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon, qui a su sélectionner une programmation alléchante.

Pour cette soirée de lancement, c'est l'ensemble Tarentule, composé de Xavier de Lignerolles-Ténor, Cecil Gallois-Alto, Marie Cubaynes - Mezzo-soprano, Hélène Richer - Soprano et Frédéric Albou - Basse, qui s'est plié au baptême du feu. Un joli moment où le public s'est vu plonger au coeur de la Renaissance Italienne. Une polyphonie de voix particulièrement travaillé, qui s'est totalement imprégnée de l'Eglise de Touches. Un moment en dehors du temps qui aura permis pendant plus d'une heure de s'immerger dans un univers et une temporalité bien loin de notre quotidien.

Un quintet vocal particulièrement envoûtant

Le niveau de maîtrise de cet ensemble vocal est tel qu'il aura permis une exploration particulièrement savoureuse de cette fin du XVe et début XVIe siècle italien. Un choix audacieux de la part des organisateurs mais ostensiblement assumé par Dominique Juillot, qui avoue apprécié sensiblement l'ensemble vocal, pour l'avoir recontré à maintes reprises dans le Var.

Avec un public plongé dans le noir et le quintet vocal à l'honneur dans le choeur de l'Eglise, sous les lumières, c'est une configuration scénique, bien sympathique, qui aura été mise en avant ce jeudi soir pour cette soirée de lancement. Que vous soyez connaisseur ou pas de ce style musical, il aura suffit de fermer les yeux et de se laisser porter par la puissance des voix. Une parenthèse appréciable dans un moment de nos vies ultra-technologiques et brusques. Ici, sans sonorisation, sans fioritures, c'est le plus bel outil donné à l'Homme à l'oeuvre, à savoir la voix.

Bravo à Touches Vibre pour ce premier lancement.

Laurent Guillaumé

TOUCHES VIBRE FESTIVAL continue jusqu'à dimanche

Du 28 septembre au 1er octobre 2023



Eglise de Touches

Informations complémentaires à l’Office de Tourisme de Chalon

Billets en vente sur www.achalon.com

Tarif plein - 20 euros - tarif réduit 12 euros - tarif scolaire 8 euros

Pass 2 concerts - 30 euros / 3 concerts - 40 euros et 4 concerts - 50 euros

Renseignements au 06 14 61 09 54 - 06 82 48 93 16

PROGRAMME



– Vendredi 29 septembre à 20h

MARCIA HADJIMARKOS ET BETH TAYLOR.

Œuvres pianoforté et chant d’Hélène de Montgeroult.

Un duo féminin avec piano d’époque autour d’une compositrice du début du XIXème siècle.

– Samedi 30 septembre à 20h

ENSEMBLE ARTIFICES

L’harmonie des Batailles, le violon dans tous ses états.

Un quatuor de feu pour la musique allemande du XVIIème siècle.

(violon, timbales, viole de gambe, orgue et clavecin)

– Dimanche 01 octobre à 17h

ENSEMBLE DES TRAVERSEES BAROQUES.

Le Madrigal en son jardin.

Les palaces italiens du XVIème et XVIIème siècles traversés par l’ensemble dijonnais. (soprano, cornet à bouquin, orgue )