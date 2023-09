Le Grand Chalon poursuit son action de développement des pistes cyclables en créant celle reliant Châtenoy-le-Royal à Farges-les-Chalon.

Mardi 26 septembre, Karine Plissonnier, vice-présidente du Grand Chalon en charge des mobilités et Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal étaient présents au lancement des travaux de réalisation du tronçon cyclable entre la rue de la chapelle et la route forestière de la Ranche.

Les travaux ont débuté le 25 septembre 2023 pour une durée de 3 semaines environ. Ils consistent en la création d’une couche de grave et la mise en place d’un enrobé, puis à la pose de barrières pour limiter l’accès. La liaison représente 830 mètres linéaires pour un coût total de 98 211 € TTC.

« Cette voie cyclable fait partie de la création de plusieurs voies cyclables entre Châtenoy-le-Royal (route d’Autun), Dracy et Farges-lès-Chalon. Ces projets sont inscrits dans le Schéma Directeur Cyclable 2019-2026 du Grand Chalon (SDC). L’ensemble des voies cyclables relie Dracy-le-Fort, Châtenoy-le-Royal et Chalon-sur-Saône par une voie cyclable en site propre. L’aménagement cyclable sécurisé permettra de relier les zones d’habitat aux zones d’emplois, de commerces et aux équipements de santé. Il visera aussi à encourager les déplacements domicile/travail » selon Karine Plissonnier.

Informations communiquées par le Grand Chalon :

« Les objectifs des voies cyclables réalisées

-Inciter à utiliser le vélo pour les trajets quotidiens : ces voies relient Dracy-le-Fort, Châtenoy-le-Royal et Chalon-sur-Saône par une voie cyclable en site propre. L’aménagement cyclable sécurisé permettra de relier les zones d’habitat aux zones d’emplois, de commerces et aux équipements de santé. Il visera aussi à encourager les déplacements domicile/travail.

-Développer le vélo loisir et touristique en reliant deux voies vertes par une véloroute allant de Farges-les-Chalon (Canal du centre) à Châtenoy-le-Royal (Voie verte n°1, tracé vert). Les travaux créeront un nouvel itinéraire de loisirs en sécurisant le trajet, notamment la traversée de la route départementale 978 (à l’intersection des deux tracés sur la carte). Le tronçon n°5 a majoritairement une vocation de tourisme et de loisirs.

Le Grand Chalon s’engage pour la pratique du vélo sur son territoire

La mobilité douce est un acteur majeur de la transition écologique voulue par le Grand Chalon. De nouveaux besoins cyclables post-Covid ont été intégrés au Schéma Directeur Cyclable et les objectifs en termes de pistes cyclables ont été revus.

Au lieu des 88 kilomètres créés, 117 kilomètres de pistes supplémentaires seront finalement ajoutés à la carte cyclable. 42 km ont déjà été réalisés avec des projets exemplaires ; Route de Lyon ou la liaison Framatome (2.1 km, entre les Anciennes Douanes et l’entreprise).

Afin d’étendre cette possibilité de trajet domicile-travail au plus grand nombre, ces 3 prochaines années il est prévu de créer 57 km de jalonnement des véloroutes vers les communes de deuxième couronne, ainsi que 17.9 km de nouveaux grands projets parmi lesquels, la liaison Marnay-Lux (9.2 km - la phase d’étude a commencé), le Canal du centre entre Fragnes et Chalon (4.2 km) pour 2025 ou encore le quai Saint-Cosme pour novembre 2025.

Parallèlement le Grand Chalon a ouvert l’Espace, lieu de location longue durée et de réparation de VAE (vélos à assistance électrique).

Ces actions portent donc leurs fruits avec :

+ 35% de pratiques cyclables entre janvier-septembre 2022 et 2023

+ 29 km de pistes cyclables supplémentaires au Schéma directeur initial

190 des 300 vélos de L’Espace sont loués (63%) et les chiffres de fréquentation confirment l’attrait du site (12 000 visites en agence en 2023 sur mai-août iso par rapport à 2022 dans l’autre local) »

C.Cléaux