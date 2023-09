CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND CHALON - Le maire de Crissey, Pascal Boulling, intègre l'exécutif communautaire

Suite à la démission de son poste de maire d'Alain Gaudray à Fragnes-La Loyère et indirectement de son poste de Vice-président du Grand Chalon en charge des questions de santé, le conseil communautaire a procédé à un réaménagement de son exécutif. C'est Pascal Boulling, jusqu'alors conseiller communautaire délégué à l'administration générale, aux gens du voyage, à l'aérodrome et au CISPD, qui a pris un grade ce vendredi soir. Il intègre l'exécutif en devenant vice-président, avec la même thématique. Les questions de santé du Grand Chalon étant désormais attribuées à Annie Lombard, déjà vice-présidente de la politique de la ville, de l’emploi, de la cohésion sociale et des solidarités.

L.G