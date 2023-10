1000 étudiants accueillis lors de l'événement étudiant du Grand Chalon

Convivialité et hospitalité étaient les maîtres mots de la soirée d'intégration du jeudi 28 septembre 2023, organisée à LaPéniche par le Grand Chalon. 1000 étudiants fraichement installés ont été accueillis chaleureusement.

Au programme de cet événement étuiant qui, comme chaque année, vient marquer le début de leur année scolaire : Escape game, combats de sumo, tir à l'arc, hip hop avec la Compagnie Flex Impact, escalade, taureau mécanique, pique-nique géant...

Et pour célébrer avec faste cette journée, le Lazer Game vient est venu s'installer dans la Grande Tuerie et pour la musique : Dj Liam NRD (hip hop/electro /deep house /electro-sax), le groupe Cutting Corners (rock) et la chanteuse du groupe Marie Madeleine, Diana Kill !

Toujours avec cette volonté de changer et d'organiser une soirée dans un lieu sympa et pas du tout formel, l'objectif pour ses jeunes était surtout de se rencontrer, se retrouver et échanger autour d'un verre et dans une bonne ambiance…

Nouveauté cette année : le kit d'accueil étudiant. Il regroupe des infos essentielles et des bons plans pour les aider dans leur vie étudiantes.

