A l'école maternelle d'Epervans, les élèves poursuivent leur projet de Jardin Pédagogique

L’école d’Épervans, qui a obtenu la labellisation E3D* de niveau 3, poursuit donc ses actions en faveur du développement durable.

Ce jeudi, c’est donc Steve Robert, maître composteur du Grand Chalon qui est venu remettre gratuitement un composteur à l’école d’Épervans.

Ce dernier a expliqué et montré comment marche le compostage et à quoi il sert.

Les enfants, très intéressés, se sont montrés très attentifs et ont appris beaucoup de choses.

Les élèves, accompagnés par Cécile Putino, directrice de l’école et leurs deux enseignantes, ont alors commencé par « traiter » leur nouveau matériel.

Tour à tour, les élèves de la classe de Grande Section ont enfilé leurs tabliers afin de passer une première couche d’huile de lin sur le composteur.

Le lendemain, ce sont les élèves de moyenne section qui ont passé la seconde couche.

Et ce lundi, les enfants et les professeurs ont inauguré le composteur en jetant différents déchets comme des épluchures de fruits et de légumes, des coquilles d'oeufs, des morceaux de rouleaux de papier toilettes ou encore des feuilles mortes ramassées à la récréation.

Ce projet s’inscrit au sein du projet de jardin pédagogique (sur 4 ans) avec Madame Corinne Salagnac, animatrice développement durable du Grand Chalon.

Amandine Cerrone.

*Label E3D : La labellisation « E3D » (École ou Établissement en Démarche globale de Développement Durable) a été développée par le ministère chargé de l’éducation nationale pour reconnaître et encourager les écoles et établissements scolaires qui s’engagent dans une démarche globale de développement durable.

Cette démarche participe à l’éducation au développement durable, en faisant de l’établissement un lieu d’apprentissage global du développement durable.