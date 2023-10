SANTE MENTALE - Le Grand Chalon réaffirme sa mobilisation aux côtés de ses partenaires

Avec l'ensemble de ses partenaires publics et privés, le Grand Chalon multiplie les initiatives afin de sensibiliser le grand public sur les questions des maladies mentales. Un sujet qui est venu sur le devant de la scène avec la crise sanitaire, l'anxiété permamente de nos sociétés modernes et l'impact que cela engendre sur nos quotidiens. Fort de tout cela, le Grand Chalon n'a pas attendu pour mobiliser les acteurs.

Le Conseil Local de santé mentale se mobilise tout au long de l'année, depuis près de 7 ans, afin que tous les partenaires soient intégrés dans une démarche partagée et collective. Professionnels de la psychiatrie, association d'usagers, travailleurs sociaux, médecins, infirmiers libéraux, policiers, gendarmes, bailleurs sociaux.. tous sont régulièrement sollicités afin de diffuser au maximum les informations en leur possession.

"Culture commune et partage d'expérence" sont les maitres-mots du dispositif a rappelé Annie Lombard, nouvelle Vice-Présidente du Grand Chalon en charge des questions de santé. Entourée des chevilles ouvrières des semaines d'information sur la santé mentale, l'occasion aura permis de faire un point sur le programme.

Deux séances théâtre/débat proposées par la Mutalité Française

Les 12 et 18 octobre, respectivement à Châtenoy le Royal et Saint Léger sur Dheune, ce sont deux soirées proposées par la Mutalité Française en lien avec une troupe de théâtre. Destinées aux 60 ans et plus, en lien avec le CHS de Sevrey, les séances théâtre seront l'opportunité de démystifier tout ce qui entoure la question de la maladie mentale.

Les deux séances sont gratuites mais exclusivement sur inscription préalable.

Le jeudi 12 octobre de 15h à 17h à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal - inscription auprès de claire.flechon@bfc.mutualite.fr ou au 07 89 56 83 59. Une séance suivie d'un programme de 5 ateliers "bien être".

Le mercredi 18 octobre de 18h à 20h à Saint Léger sur Dheune. Gratuit mais toujours sur inscription obligatoire auprès de claire.flechon@bfc.mutualite.fr ou au 07 89 56 83 59 ou directement auprès de la Maison France Services de Saint Léger efs@stlegerdheune.fr - 03 85 87 61 22.

Une série de randonnées pédagogiques sur le Grand Chalon

Toujours dans l'esprit de sensibilisation, c'est un programme de randonnées qui a été mis en place. Des petites séances sans difficultés, et ouvertes à toutes et tous. Des séances proposées en partenariat avec le CHS de Sevrey, les PEP71, UNAFAM71, la Maison des adolescents de Chalon ou encore le Groupe d'Entraide Mutuel de Saint-Marcel, pour ne citer que ceux là.

Un rendez-vous le 20 janvier à Saint-Rémy avec un départ à 10h depuis la mairie, un autre le 10 février à Châtenoy en Bresse le 10 février depuis le Parc de la Roseraie à 10h et enfin le 9 mars à 14h depuis la mairie de Fontaines. Les trois séances sont gratuites. Un pot de l'amitié sera offert à l'issue de chaque séance.

Laurent Guillaumé