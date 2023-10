Opération nettoyage du Port de Plaisance par le club ‘Plongée Loisirs Chalon’

Pour lutter contre les incivilités. L’interview de Gilles Platret et le photoreportage d’info-chalon.

Dimanche 8 octobre à partir de 8 h se déroulait l’Opération ‘Port Propre’ au Port de Plaisance de Chalon-sur-Saône.

Une opération menée par une vingtaine de plongeurs du club Plongée Loisirs Chalon.

Pour lutter contre les incivilités et la pollution qui en découle, comme chaque année, de nombreux objets ont été sortis du fond de l’eau : Caddies, trottinettes, câbles, bâches…

Une opération qui s’est déroulée en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et de la Conseillère Municipale Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale.

Gilles Platret confiait à info-chalon : « Cela fait plusieurs années que l’association Plongée Loisirs Chalon nous donne un sérieux coup de main une fois par an pour arriver à nettoyer ce qui peut être jeté à la fois dans le port, même si là, on voit que l’on est en dehors de l’activité purement nautique. La plupart du temps avec les bateaux, il y a des choses qui peuvent tomber et qui s’accumulent ou que le courant peut aussi amener etc.. C’est donc une opération très importante car le port est très fréquenté, on sait qu’il est plein comme un œuf et on sait qu’à ce titre là, il faut qu’on l’entretienne. Donc en plus de ce que les agents du port font, qui est déjà remarquable avec le nettoyage à la surface de l’eau tout au long de l’année, les bénévoles de Plongée Loisirs Chalon nous donne un sérieux coup de main pour assainir en profondeur. Là, la thématique de ce matin, c’est que l’on est complètement en dehors des activités nautiques, on est sur le faux bras de la Saône qui a été creusé au 18ème siècle, à proximité de la mise à l’eau des bateaux et à l’aplomb des supermarchés. On voit que des petits malins s’amusent à amener des trains de caddies, 3 remontés d’un coup ici, 2 remontés là-bas, une dizaine encore au fond de l’eau… pour les jeter dans l’eau, donc c’est de la bêtise à l’état pur, ce qui nous renforce dans volonté de vidéo-protéger le port. A ce sujet d’ailleurs, la vidéo-protection sera activée pour la prochaine saison touristique et j’espère que cela sera un moyen pour nous d’arriver à dissuader ce genre de comportement. Donc là, comme vous le voyez on est sur de la bêtise humaine à l’état pur, c’est pour cela que cette opération de nettoyage est importante et utile, et à quel point il est important de retirer tous ces objets pour lutter aussi contre la pollution. C’est vrai que l’on a un Port de centre-ville et cela créé beaucoup de fréquentation car il est au milieu à la fois du Centre ville, de l’île Saint-Laurent et de la zone commerciale, donc forcément, il y a des tentations idiotes mais existantes de jeter dans l’eau ce que l’on a sous la main, d’où l’intérêt de la vidéo-protection! ».

Le photoreportage

J.P.B