Le 19 mai, à Chalon, apportez votre soutien dans la lutte contre le cancer du cerveau !

Le glioblastome ça vous dit quelque chose ? Sûrement rien... mais le cancer du cerveau est en nette accélération ces dernières années et l'association Des Etoiles dans la mer milite pour une sensibilité accrue auprès du grand public. "Chaque année ce sont plus de 3500 nouveaux cas en France" assure Wanda Agnello, l'une des co-référentes Saône et Loire de l'association avec Stéphanie Sivignon. "ll y a beaucoup de méconnaissances sur ce type de cancer, une forme de cancer du cerveau particulièrement agressive. Le mois de mai est celui de la sensibilisation autour de cette pathologie à l'image d'Octobre Rose pour le cancer du sein. On vous donne tous rendez-vous afin d'aider à la recherche" explique la Chalonnaise.

"Les tumeurs sont révélées suite à des symptômes neurologiques tels que des maux de tête, des nausées, des vomissements mais aussi des difficultés de bouger un ou plusieurs de vos membres, des troubles visuels...". C'est dire l'ampleur des symptômes qui ne pourront être confirmés qu'après avoir été accompagné par votre médecin généraliste et des examens d'imagerie. "Les glioblastomes apparaissent dans 70 % des cas entre 45 et 70 ans mais il y a de plus en plus de jeunes touchés" assure Wanda Agnello, devenue intarissable sur le sujet, " des enfants souvent sans aucun antécédents médicaux. Il touche plus souvent les hommes que les femmes. On ne sait pas vraiment à quoi il est lié même si il y a plusieurs pistes évoquées dans des études, à l'image des pesticides ou des ondes téléphoniques mais tout est encore en discussion".

La course des étoiles se tiendra le dimanche 19 mai entre 14h et 17h à la Roseraie Saint Nicolas à Chalon sur Saône. "Tout le monde est le bienvenu. Vous n'êtes pas obligé de courir ! Le simple fait de participer sera pour nous le premier des gestes dans la lutte de ce cancer incurable. On aura plaisir à vous expliquer tout ça". La modique somme de 5 euros sera demandée et reversée à l'association Des Etoiles dans la mer. Vous souhaitez plus d'informations sur le glioblastome et les actions menées par l'association ou tout simplement apporter votre soutien, n'hésitez pas à contacter les référentes départementales de l'association par mail [email protected]

Vous pouvez également apporter votre soutien directement à l'association en passant par leur site internet.

Laurent Guillaumé