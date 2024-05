Les images de la tempête géomagnétique inondent les réseaux sociaux

Des Etats-Unis en passant par le Mexique, on ne compte plus les clichés d'une beauté époustouflante. Depuis plus de 20 ans, la Terre n'avait pas connu une telle tempête d'aurores boréales sous des contrées moins septentrionales que d'habitude. Des moments immortalisés par des milliers de clichés, diffusés sur les réseaux sociaux.