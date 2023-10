Dancing People Don't Die 2023 : Interview avec Osmosis

Mêlant rythmiques viscérales et sons transcendantaux, Osmosis a fait lâcher prise pour une expérience live inédite le public du festival Dancing People Don't Die 2023. Le trio jungle drum'n'bass bisontin nous en dit plus sur sa musique ô combien dansante. Plus de détails avec Info Chalon.

Osmosis propose une musique électronique instrumentale dansante et innovante, influencée par la jungle, la drum'n'bass et la techno.

Trio bisontin inspiré par des artistes tels que Squarepusher, Keith Carnal ou Nerve, Osmosis joue une musique de club couplée à une énergie organique instrumentale. Avec ses sons transcendantaux, ils ont explosé ce vendredi 6 octobre, de 21 heures 45 à 22 heures 30, sur la scène de LaPéniche pour le plus grand plaisir du public emporté dans le tourbillon de ses rythmiques viscérales, dans le cadre du festival Dancing People Don't Die 2023.

Derrière Osmosis, se cachent (à peine) Baptiste Coqueret (bassiste et claviériste), Maël El Mazoughi (MAO et claviériste) et Paul L'Hôte (batterie).

Interview

Salut Osmosis ! Pouvez-vous brièvement présenter vos formations respectives ?

Baptiste : Après un bac TMD*, je suis allé vivre à Lausanne (Suisse) pour étudier les musiques actuelles à la Haute École de Musique (HEMU).

Maël : J'étais en classe CHAM au collège puis des études de piano classique au Conservatoire de Besançon et de pianojazz à Lyon, je suis en formation MAO (Ndlr : sigle pour Musique assistée par ordinateur) au Conservatorium van Amsterdam (Conservatoire d'Amsterdam), aux Pays-Bas.

Paul : J'ai également passé un bac TMD avant d'étudier au Conservatoire de Besançon. Je suis actuellement intermittent du spectacle.

Comment vous-êtes-vous rencontrés ?

C'est suite à une jam session, on s'est lancé dans la jungle. Depuis on a une petite notorité dans le milieu musical bisontin où nous nous faisons notre place.

Votre premier concert ?

C'était en 2022, lors du Festival International de Musique Universitaire (FIMU) de Belfort, pour deux concerts de folie.

Des projets ?

On bosse sur notre premier EP qui sortira en 2024.

Après un été indien assez chargé, Osmosis sera en concert à Paris le 23 février 2024.

* Sigle pour la filière technologique Techniques de la musique et de la danse avant de devenir l'actuel Bac S2TMD (Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati