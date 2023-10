L’Association Abigaïl Mathieu expose sa collection à la Galerie du Chatelet

Le clin d’œil info-chalon

Si vous passez par la Galerie du Chatelet, située 1 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône et jusqu'à vendredi soir, vous découvrirez une exposition, de photographies réalisées par les studios Piffaut et portée par l’Association Abigaïl Mathieu qui donne à voir sur de nombreux objets et meubles anciens.

Venez nombreux voir cette belle exposition et rencontrer les adhérents ou Madame Françoise Novarina Raslovleff, Présidente de l’Association Abigaïl Mathieu depuis 2011.

J.P.B