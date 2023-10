Harmonessence à Mellecey : Delphine Wiart a inauguré son écrin de bien-être ce samedi

Pour lire ou relire l’article c’est par ici.

Et ce samedi 14 octobre, c’était l’heure de l’inauguration pour l’entrepreneuse bourguignonne.

Info Chalon a pu assister à l’événement et découvrir ce joyau rénové avec goût.

Un moment riche en émotions où Delphine, entourée de ses proches, a pu fêter dignement cette ouverture qui se concrétise au moment du cap de la quarantaine !

Celle-ci a souhaité dire un merci tout particulier aux deux hommes de sa vie : son mari Karl et son papa Alain qui ont œuvré pendant 5 mois et demi à faire de cet endroit, un institut chaleureux et cosy.

Ce beau projet familial permet aujourd’hui à Delphine de s’épanouir pleinement professionnellement : « Désormais c’est moi qui ai les clés et c’est à moi de vous rendre fiers » a t-elle ainsi lâché sous les yeux très émus de ses proches.

Si vous n’avez pas encore eu la chance de pousser la porte de Harmonessence à Mellecey, Info Chalon vous a réservé quelques clichés de ce bel institut zen et relaxant ci-dessous.

Pour profiter des mains expertes de Delphine et déconnecter le temps d’un soin, prenez rendez-vous directement ici.

Massages corps, gommages et épilations, libre à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux.

Delphine propose également des bons cadeaux à réserver directement via son site web.

Rendez-vous donc au 126 rue du 19 mars 1962 à Mellecey.

Amandine Cerrone.