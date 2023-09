Harmonessence : Delphine Wiart ouvre son propre institut de beauté spécialisé dans le massage à Mellecey ce lundi 18 septembre

Et si son visage vous dit quelque chose c’est que Delphine est loin d’être novice dans le monde du bien-être et du massage puisque celle-ci a travaillé pendant 14 ans au sein de l’enseigne chalonnaise bien connue « Aquazen ».

À 40 ans et maman de deux enfants, Delphine a désormais souhaité « voler de ses propres ailes », comme elle l’a confié à Info Chalon.

« Ce métier c’est réellement un métier de passion. Avec l’expérience que j’ai acquise, j’ai eu envie d’entreprendre, de développer mes propres techniques et de créer mes propres massages autour d’un univers qui me ressemble », a t-elle ainsi raconté.

Et cet univers zen et relaxant c’est donc à Mellecey, à quelques kilomètres de son domicile, que Delphine l’a trouvé.

Après plusieurs mois de travaux intensifs où la nouvelle entrepreneure bourguignonne a pu compter sur le soutien et le travail acharné de son mari Karl et de son papa Alain, Harmonessence verra donc le jour le 18 septembre prochain.

Un lieu, mêlant le moderne et l’ancien où les clients pourront se détendre avec à la carte : massages corps, gommages corporels et épilations dans un premier temps.

« Dans le courant du premier trimestre 2024, j'envisage également de proposer des soins visage » a précisé Delphine.

Côté soin, la praticienne travaillera avec une seule et unique marque : Greenspa.

« C’était important pour moi de choisir une marque éthique et locale, Green spa est une gamme made in france 100% bio et vegan et elle propose une multitude de senteurs pour satisfaire chacune des envies des clients », a exposé Delphine.

Pour les horaires d’ouverture, Harmonessence sera ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h30.

Uniquement sur rendez-vous, vous pouvez d’ores et déjà réserver votre créneau directement en ligne ici.

Et pour gâter vos proches, Delphine propose aussi des bons cadeaux, à venir récupérer à l’institut ou à commander en ligne sur son site web.

Pour suivre l’actualité de Harmonessence, vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux :

Facebook

Instagram

Amandine Cerrone.