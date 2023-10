Quand l'auteur d'une conférence à Chalon remercie le traitement d'info-chalon.com

"Je voudrais vous faire part d'un sentiment positif.

J'ai animé, le 10 octobre, une conférence/débat à Chalon, sur le sujet délicat des médias et de la liberté d'expression. Deux jours plus tard, votre journal a rédigé un article de compte rendu : merci et bravo au journaliste, je me retrouve parfaitement dans cette synthèse. Le thème des médias est toujours brûlant, voire tabou, et, cependant, vous avez réussi un grand écart : tout en étant "du sérail", vous avez accepté un point de vue critique sur votre profession...

Avec mon estime"



Philippe

