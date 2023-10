FRANCE PARE-BRISE s’investit pour la sécurité routière en partenariat avec la CPME 71 et le Service Sécurité Routière de la Préfecture

« En septembre 2022, je me suis positionné auprès de la CPME Saône-et-Loire pour obtenir le mandat sur la Sécurité Routière. L’ayant obtenu, j’ai rencontré les équipes de la Sécurité Routière afin de pouvoir travailler en partenariat sur des actions concrètes à mener sur le terrain.



L’objectif de France Pare-Brise étant de proposer ses services au titre de la Sécurité Routière pour toutes et tous.



En ce sens, dès cet été 2023, des flyers Sécurité Routière ont été déposés dans les voitures des clients France Pare-Brise.



Et depuis le 19 octobre 2023, l’opération « Bien voir & être vu » menée de concert par France Pare-Brise et La Sécurité Routière, permet à tout un chacun de faire régler les optiques de son véhicule gratuitement dans les agences France Pare-Brise de Chalon/Saône et de Mâcon. »



Fabien MAREKWICA chargé d’affaires au sein des agences France Pare-Brise





« Nous nous sommes rencontrés avec la CPME et France Pare-Brise lors d’un groupe de travail sur le risque routier professionnel. D’où ce partenariat qui a tout son sens dans la mesure où nous faisons beaucoup auprès des établissements scolaires mais pas suffisamment auprès des entreprises. Nous devons renforcer notre action auprès des entreprises !

À cet effet, un concourt de la sécurité routière pour les entreprises sera lancé en 2024 ; concours auquel toute entreprise peut s’inscrire. »



Sophie ELOUIFAQI chef unité sécurité routière au sein de la Préfecture

Jeudi 19 octobre 2023 dernier, une journée sensibilisation à la sécurité routière a été organisée par les 3 partenaires France Pare-Brise, CPME 71 et Service Sécurité Routière de la Préfecture.

Chacun pouvait venir, dans les locaux de France Pare-Brise Chalon/Saône essayer des lunettes simulant une alcoolémie et une prise de stupéfiants, sous la houlette d’un des 70 intervenants départementaux sécurité routière.

Une journée qui s’est déroulée en présence de Fabien MAREKWICA chargé d’affaires au sein des agences France Pare-Brise, Sophie ELOUIFAQI chef unité sécurité routière au sein de la Préfecture, Alexandre MERCIER responsable de l'Observatoire départemental de sécurité routière, Damien-Marie GIRAUD secrétaire général de la CPME Saône-et-Loire … entre autres.