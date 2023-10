Octobre rose -  L’AS Golf fait un don de 400 euros à l’association Toujours Femme

Le mois d’octobre s’achève et avec lui Octobre rose, la campagne internationale annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche sur ses causes, sa prévention, son diagnostic, son traitement et sa guérison. Dans le Grand Chalon, comme partout en France, Octobre rose a été une fois encore marquée par de nombreuses actions et les associations sportives du territoire se sont à nouveau largement mobilisées pour cette noble cause.



C’est ainsi que l’AS Golf a organisé la seconde édition de son Open des Roses. Une belle compétition qui a rassemblé sur les greens situés dans une magnifique roseraie - ça ne s’invente pas ! - vingt-neuf participantes et participants, venus de Chalon mais aussi de l’extérieur. L’épreuve était ouverte aux dames de plus de 35 ans ainsi qu’aux messieurs, mais ces derniers ne jouaient qu’entre eux et n’étaient pas classés. Le départ s’effectuant en shot gun aux douze coups de midi.

Lucie Martino en évidence

L’Open des Roses 2023 a vu la victoire en brut de Lucie Martino, qui a pris le meilleur sur Brigitte Meslin et Brigitte Brelaud, le classement net étant remporté par Virginie Planté devant Brigitte Brelaud et Brigitte Meslin. A noter que chaque joueuse est repartie chez elle avec une jolie rose offerte par le club.

La remise des prix a été l’occasion pour le président Carl Fraselle d’annoncer qu’au final l’AS Golf faisait un don de 400 € à l’association chalonnaise Toujours Femme. Fondée en 2001 et qui aide et soutient les femmes atteintes d’un cancer, quelle qu’en soit la localisation.

Gabriel-Henri THEULOT