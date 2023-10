Des places offertes pour le spectacle «Et pendant ce temps Simone veille !» à la Salle Marcel Sembat

Trinidad et sa troupe débarquent ce week-end à la Salle Marcel Sembat pour «Et pendant ce temps Simone veille !», la pièce immanquable qui revient sur 60 ans de féminisme revisité avec beaucoup d'humour ! Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre d’une action culturelle, l'Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite de Saône-et-Loire (ANMONM 71) vous donne rendez-vous le samedi 4 novembre 2023, à 20 heures 30, ou le dimanche 5 novembre 2023, à 15 heures, pour assister à la pièce «Et pendant ce temps Simone veille !» à la Salle Marcel Sembat.

Dans cette pièce immanquable, quatre générations de femmes se succèderont dans ce voyage dans le temps qui s'étend de la lutte pour l'avortement à la procréation médicalement assistée.

Ponctué par les interventions d'une fantasque et grinçante Simone Veil qui veille à nous rappeler les dates importantes, nous (re)découvrons cette quête d'une égalité entre hommes et femmes qui s'est faite à force de combats, de désirs et de doutes.

60 ans de féminisme revisité avec beaucoup d'humour !

Durant ce spectacle déjanté, vous apprendrez en tant que spectateurs hommes et femmes d’aujourd’hui des réalités et des faits historiques dont vous n’avez pas conscience.

Loin des discours moralisateurs, «Et pendant ce temps Simone veille !» est une pièce à l'humour vif et omniprésent, à la mise en scène déjantée et colorée.

Drôle mais vrai, juste et fin, jamais revanchard pour autant.

Quatre comédiennes aussi talentueuses qu'énergiques évoluent dans une mise en scène à la fois simple et originale, jonglent entre jeu et «intermèdes musicaux» à pleurer de rire.

Joëlle Arnoult-Gonot, l'administrateur général de l'ANMONM, est heureuse de vous offrir des places gratuites afin d'assister à ce spectacle.

Pour ce faire, il ne vous reste plus qu'à :

• Vous inscrire avec votre famille ou vos amis si vous le souhaitez;

• Choisir la séance qui vous convient les places sont numérotées et données dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.

• Contactez l'ANMONM par mail à l'adresse suivante : joelle.arnoultgonot@wanadoo.fr

• Les billets que nous vous ferons parvenir sont offerts donc gratuits

• Une seule condition : que la place que vous aurez réservée et marquée à votre nom ne soit pas vide par respect pour l'ANMONM sauf cas de force majeure.

• Ne s'inscrire que si l'on est certain de venir.

À noter que jusqu'à jeudi, les billets offerts sont numérotées puis dès vendredi, c'est placement libre selon les disponibilités et à retirer une heure avant le début du spectacle.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati