AVIS DE DECES - Monsieur Jean LAURENT

CHALON-SUR-SAÔNE

Catherine, Cécile, Claire et Jean-Marc,

ses filles et son gendre ;

Vaïk, Naïs, Léa, Martin, Chloé, Jeanne, Côme,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Jean LAURENT

ancien GADZ'ARTS

survenu le 30 octobre 2023, à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 6 octobre 2023, à 10 heures, en la salle de cérémonie Omniculte

115 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (71100).

Une urne à dons sera à votre disposition en faveur de la recherche contre la maladie d'Alzheimer, ni fleur ni plaque souhaitée.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciement.

La famille rappelle à votre souvenir, son épouse

Eveline

décédée en 2015.