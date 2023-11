Marché Multi-Collections de Chalon-sur-Saône : Première réunion préparatoire

Jeudi 2 novembre, c'était la première fois que Pour Chalon avec Vous (PCAV) rencontrait le bureau de la Team Chrono Sport Chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est dans les locaux du Comité de bienfaisance du quartier de la Citadelle, 33 Rue Hoche, que l'association citoyenne Pour Chalon avec Vous (PCAV) rencontrait pour la première fois le bureau de la Team Chrono Sport Chalonnais (TCSC) pour la première réunion préparant le Marché Multi-Collections de Chalon-sur-Saône.

Organisé par PCAV, le Marché Multi-Collections de Chalon-sur-Saône aura lieu le dimanche 26 novembre 2023, de 8 heures à 18 heures, au Clos Bourguignon.

Comme nous l'explique Didier De Carli, le vice-président de PCAV, la buvette et la petite restauration de l'événement sera confiée à la Team Chrono Sport Chalonnais.

Fondée en 1995 et présidée par Pascal Magarino, la TCSC compte une dizaine de membres, tous passionnés de courses automobiles.

«C'est notre rôle en tant qu'association citoyenne de mettre à disposition d'une autre association la buvette et la petite restauration de nos événements», précise Alain Rousselot-Pailley, le président de PCAV.

Réglages logistiques et détails techniques étaient au cœur des discussions de cette réunion.

Le choix de la TCSC, en stand-by depuis 2009, pourrait en étonner plus d'un mais il est plus judicieux qu'il n'y paraît. En effet, aux côtés de Pascal Magarino et de Dominique Grapin, le secrétaire, se trouvait l'ancien président de l'association, Pascal Brusson, qui a été cuisinier de métier dans une autre vie.

C'est dire si la TCSC est rompue à l'exercice !

Pascal proposera entre autres des crêpes, hot dogs, frites et de la soupe à l'oignon.

«Même si l'aspect financier nous intéresse, ça nous fait vraiment plaisir de collaborer avec Pour Chalon avec Vous», nous dit ce dernier.

Au cours de cette réunion, Dominique annonçait également que deux voitures de rallye seraient exposées, une Peugeot 106 S16 et une 206 XS.

«L'idée, c'est de travailler main dans la main entre Chalonnais de tous horizons. C'est ça qui est intéressant», ajoute à son tour Sandrine Leprestre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati