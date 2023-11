Quelles sont les tendances mode de l'automne ?

L'été est bel et bien fini, les feuilles mortes commencent à tomber des arbres et les journées raccourcissent doucement mais sûrement. Aucun doute, l'automne est là ! Afin d'amorcer cette arrière-saison brumeuse, pleine de charme et de couleurs, on garnit nos dressings de pièces coups de cœur. Décryptage des tendances à suivre

La folie des grandeurs

Cet automne, les fans de mode verront grand et n'auront qu'un seul mot à la bouche : oversize.

En effet, pendant que certaines miseront sur des trenchs très longs ou des vestes chinées au rayon homme, d'autres préféreront s'emmitoufler dans des doudounes duveteuses extra-larges pour un esprit cocooning. Quant aux plus audacieuses, elles oseront le blazer à épaulettes surdimensionnées et carrées, qui leur donneront tout de suite de l'allure et du caractère.



Du caractère, les autres tenues non plus n'en manquent pas cette saison. Les cravates noires font leur grand retour par-dessus une chemise blanche et la lavallière vient sublimer les chemisiers bouffants. On aime aussi superposer, une jupe sur un pantalon par exemple, ou une blouse sous une robe, à vous de choisir !



À l'inverse des pièces tape-à-l'œil, une autre tendance promet de faire son petit effet, celle du vêtement basique. Uni et sans guère d'originalité, ce dernier, à porter dans la vie de tous les jours, a été conçu pour être à l'aise.



Si les pantalons en cuir sont également de la partie, la mode est au workwear (comprenez vêtements de travail). On enfile notre plus belle combinaison de pompiste ou un tailleur de femme d'affaires esprit eighties. Enfin, celles qui n'ont pas froid aux yeux (ni aux jambes) arpenteront les rues vêtues d'un micro short ou joueront la carte du total look jean.



Vous l'aurez compris, notre vestiaire automnal va osciller entre mini et maximaliste, et ce jusque dans les motifs. Le tartan, les imprimés léopard et paysages, les pois et les rayures s'apprêtent à faire la part belle à nos tenues. Et parce que rien n'est trop farfelu cet automne, l'imprimé fleuri se déclinera en trois dimensions, brodé ou apposé.



Aux pieds, exit les cuissardes, la tendance à adopter est la botte sous le genou. Pour rester dans le vintage, vous pourrez également miser sur des babies, à porter avec des chaussettes. Les plus rock'n'roll opteront pour des boots à lacets tandis que les autres choisiront des bottines blanches esprit fifties, des mocassins ou des chaussures à bouts pointus.



Du côté des matières, là encore, rien n'est trop extravagant : les accessoires et les vêtements pourront être en cuir, satin, matelassés, métallisés ou à plumes, à l'instar des sacs à main en demi-lune ou baguette.



Enfin, les couleurs automnales comme le rouille, le bordeaux, l'orange, tous les tons de beige et de violet seront à l'honneur.

HOMMAGE AUX ANNÉES 50



Si, cet automne, on arbore des pièces pop, ces dernières sont inspirées des années 50. En effet, au milieu du XXe siècle, les pantalons évasés ou ajustés, les shorts taille haute, les minijupes, les robes corolles, les talons épais et les bottes hauteur genoux, pour n'en citer que quelques-uns, sublimaient les silhouettes et modernisaient enfin les silhouettes féminines. Les femmes flirtaient ainsi avec leur apparence en portant des hauts à col bardot, dévoilant leurs épaules, et se paraient de lunettes de soleil papillon ou de foulards à pois. Un esprit glamour et libertaire qui a fait la part belle à de nombreuses icônes telles que Lauren Bacall, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Grace Kelly ou encore Marilyn Monroe. Totalement en adéquation avec l'époque actuelle, ce style se veut féminin avant tout. Des pièces osées que l'on retrouve dans les magasins de prêt-à-porter mais aussi sur les podiums, notamment aux derniers défilés de Miu Miu, Dior, Balenciaga, Valentino ou encore Hermès.