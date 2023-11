Bonne nouvelle pour les personnes allergiques aux chats !

L'ALLERGÈNE, RESPONSABLE DE L'ALLERGIE AUX CHATS

Yeux rouges, gorge irritée, nez qui coule, plaques, éternuements… on connaît tous une personne de notre entourage sujette à ces réactions lorsqu'elle se trouve en présence d'un chat. On estime que cette allergie touche entre 2,5 et 3 % de la population mondiale et peut potentiellement être responsable d'asthme ou de rhinites chroniques. Or, contrairement aux idées reçues, l'allergène majeur des félins ne réside pas dans leurs poils : cette substance se trouve en réalité sur les glandes salivaires de l'animal. Lorsque ce dernier fait sa toilette, il la dépose sur son pelage et provoque ainsi des réactions allergiques chez certains individus.



UNE IDÉE RÉVOLUTIONNAIRE

Pour venir à bout de cette allergie, il convient donc d'étudier l'allergène et non la pilosité du petit félin, comme le fait Angany, une entreprise franco-canadienne. Si, jusqu'ici, seule la désensibilisation pouvait, dans les meilleurs cas, soigner ou limiter les symptômes, la start-up a récemment dévoilé un vaccin thérapeutique révolutionnaire, composé d'un ingrédient immunothérapeutique, recouvert de répliques de l'allergène majeur du chat, la protéine Fel d 1. Si les premiers tests sur l'homme sont en train d'être réalisés à Londres, et bientôt en France en cas de succès, la mise sur le marché peut toutefois prendre plusieurs années. En attendant, les amoureux des matous pourront toujours approcher, voire adopter, deux minous aux races moins allergisantes, à savoir le chat des forêts norvégiennes ou le sphynx, un drôle de petit félin complètement glabre !



Julie Pitaud