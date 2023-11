Bruno Le Maire, annoncé à Montceau les Mines, pour la destruction de la tour aérofrigérante

Communiqué de presse de Louis Margueritte

La destruction de la tour aéroréfrigérante et d’une cheminée de la centrale Lucy de Montceau-les-Mines aura lieu le mercredi 8 novembre à 14h.

C'est un évènement majeur pour notre territoire qui voit la transformation concrète de la friche en plein cœur de notre ville de Montceau les Mines.

À cette occasion, Louis Margueritte et Marie-Claude Jarrot auront l'honneur de recevoir la visite de Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique qui se rendra sur le site à 15h30.