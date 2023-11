COUCHES-CHAGNY-MERCUREY - Près de 400 jeunes passés au crible anti-stupéfiants par les gendarmes de Saône et Loire

C'est une vaste opération de gendarmerie qui a été menée ce lundi alors que les bus transportant les jeunes ont été particulièrement ciblés par les gendarmes de Saône et Loire.

Spock, jeune Malinois, qui officie depuis 4 ans au sein de l'équipe cynophile de Dijon au sein de la gendarmerie nationale, aura eu le flair ce lundi matin, à l'occasion de la rentrée des classes. Les bus transportant les apprentis du CIFA Jean Lameloise, ont été particulièrement ciblés par les gendarmes à l'entrée de Mercurey, accompangés ce lundi par Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône. Les militaires placés sous le commandement du Commandant de la Compagnie de Chalon sur Saône Thomas Chottin ont eu qu'à cueillir les contrevenants, en possession de cannabis.

Trois personnes, âgées de 17 ans, ont fait l'objet d'un procés-verbal pour détention de stupéfiants. Des procés-verbaux rédigés en direct, par voie dématérialisée. Les parents des mineurs ont été informés aussitôt de la situation, ainsi que la direction du CIFA. Charge à la direction d'en informer l'employeur.

En cas de récidive, les jeunes risquent une amende particulièrement lourde par les temps qui courent. La justice se réservant le droit d'examiner plus en profondeur tel ou tel cas.

Olivier Tainturier a rappelé l'importance de ce genre d'actions, afin de sensibliser toujours plus, les jeunes sur les risques à détenir des stupéfiants. Une action qui peut apparaître comme un coup d'épée dans l'eau mais qui permet d'insister sur les messages à adresser aux consommateurs de stupéfiants.

En attendant, les muqueuses olfactives de Spock, ont été particulièrement opérationnelles ce lundi matin. Le moindre gramme de cannabis a été marqué. Une démonstration "stupéfiante" qui démontre encore et toujours que l'odorat d'un chien est un million de fois plus efficace que celui de l'Homme. A noter que Spock est opérationnel tant sur les stupéfiants que sur les armes et l'argent liquide.

Le Sous-Préfet a insisté sur le fait que d'autres opérations du genre seront renouvelés au fil de l'eau.

Laurent Guillaumé