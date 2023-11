Présentation de la nouvelle promotion Espace de Rue

Info-chalon a fait la connaissance, mardi 7 novembre en matinée, de la promotion 2023-2024 Espace de Rue au Foyer de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône. Cinq élèves, Elise, Célia, Kenny, Kenessa et Maëlle ont déjà intégré cette formation professionnalisante en danse hip-hop. Ils seront bientôt rejoints par des autres élèves venus de l’international.

Cette formation innovante, au taux d’insertion professionnel très élevé, permet aux danseurs-interprètes de côtoyer également d’autres esthétiques (jazz, contemporain, classique), de participer à des ateliers de théâtre et de chant mais aussi d’être accompagnés par le Service Jeunesse de la ville de Chalon-sur-Saône, comme l’ont rappelé Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts et Robert Llorca, directeur du Conservatoire du Grand Chalon. Des masterclass, encadrées par des chorégraphes professionnels, seront également régulièrement organisées.

Sous la houlette de Rachid Kassi et de Jey (Jérémy Pirello), la formation Espace de Rue, dont le projet est soutenu par le Département de Saône-et-Loire, bénéficie d’un fort partenariat entre la Cie Tout simplement Nous TsN, le Conservatoire du Grand Chalon et l’Espace des Arts mais aussi avec le CNAREP Chalon dans la Rue et le Service Jeunesse de la ville de Chalon-sur-Saône comme déjà mentionné. « C’est la seule structure en France avec ce type de partenariats », a souligné Nicolas Royer. Les élèves ont, durant cette année, le statut de stagiaire de la formation professionnelle et 1500 h de cours (masterclass comprises) ! Un spectacle, ‘Olympique Breakstory’ sera créé et présenté au public.

Rachid Kassi a souligné que ce qui fait la force de cette promotion 23-24, c’est que les élèves ont des esthétiques très différentes, ce qui constitue une grande richesse pour le groupe. Jey, quant à lui, dans sa prise de parole, a tenu à rappeler que « c’est une année charnière, une année des 3. Tout d’abord, en 2024, nous fêterons les 40 ans du hip-hop en France, ensuite cette discipline fait son entrée aux J.O et pour finir, c’est la première mise en place mondiale d’un D.E (Diplôme d’Etat) danse Hip-Hop en collaboration avec ON2H (Organisation Nationale de Hip-Hop) et le Ministère de la Culture, 100% mené par des acteurs reconnus de la danse Hip-Hop ! » avant de poursuivre « Cette formation, en dépit d’être très exigeante et dense, se déroule dans un esprit très familial ». Cette promotion sera, au final, constituée de 8 à 9 danseurs.

SBR