AVIS DE DECES - Madame Julienne POURQUERY

SENNECEY-LE-GRAND - CHALON-SUR-SAÔNE



Georgette FOURNERET, Georges POURQUERY, Sylvie BATAILLARD, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

parents et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Julienne POURQUERY

dite « lulu »

survenu le 6 novembre 2023,

à l'âge de 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 13 novembre 2023, à 14h30, en l'église de Sennecey-le-Grand.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le cabinet infirmier, Corinne ROUTHIER et Philippe MORIN ainsi que Jocelyne et Corinne ses aides ménagères pour leur bienveillance.

Cet avis tient lieu de faire-part et remerciements.