Triple dose de «métal extrême» pour deux concerts à LaPéniche

Un raz-de-marée métalleux a déferlé sur la scène de LaPéniche avec les concerts de Celeste et Alta Rossa. Plus de détails avec Info Chalon.

Après les concerts de The et Blue Orchid jeudi soir, LaPéniche a résonné au son du post-metal, et même du « violent sludge» avec les concerts de Celeste et Alta Rossa ce vendredi 10 novembre.

Formé en 2005, Celeste combine des styles très différents comme le sludge, le black metal et le post-hardcore. Le mélange de styles est considéré comme «original», les comparaisons avec d’autres groupes ne sont donc faites que de manière ponctuelle.

Le groupe originaire de Lyon rejette explicitement la question d'autres groupes en tant qu'influences, de même que la connaissance du black metal avant la formation du groupe, raison pour laquelle le groupe rejette particulièrement l'attribution au black metal.

Quant à Alta Rossa, projet post metal de l'Est de la France, il allie l'énergie et la rage du punk-hardcore à des atmosphères plus sombres, plus sludge, en s'appuyant sur des sonorités noise ou encore black metal. Toutes les musiques, paroles et réflexions de AR sont le résultat de l'observation de la complexité de l'espèce humaine et de l'avenir sombre que l'on nous prépare.

Prochains concerts à La Péniche, le vendredi 17 novembre avec SONS et Cemented Minds.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati