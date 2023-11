La triplette Philippe Suchaud remporte la 32e édition du concours international de pétanque du Bouchon d’Or de Montreux, la triplette Eric Bartoli (Marseille) 2ème !

Découvrez le discours du Syndic de Montreux, monsieur Olivier Gfeller … et le photoreportage Info Chalon !

Info Chalon vous fait revivre la 32e édition du concours international de pétanque du Bouchon d’Or de Montreux (Suisse) comme si vous aviez été sur place ce dimanche 12 novembre 2023, au boulodrome de Clarens. Un concours des phases finales qui a commencé dès 9 heures du matin avec 3 parties de 45 minutes du concours A et B et l’après midi 5 parties!

Comme Info-chalon vous l’avait annoncé dans son article des phases qualificatives (article du 12/11), les deux grosses écuries, la triplette Suchaud et la triplette de Marseille (Bartoli père et fils associé à Leca) ont terminé respectivement 1re et 2e avec le même nombre de points (16) mais avec un goal-average favorable pour l’équipe Philippe Suchaud associé à Michel Léonardon et Patrice Mievre.

A midi, le boulodrome de Montreux offre l’apéritif à tous les participants et visiteurs du concours.

12 heures 30, discours des officiels avec la venue d’Olivier Gfeller, Maire de Montreux (Syndic) et de Walther Caleb, Délégué aux sports à la ville de Montreux.

Après de sincères remerciements adressés au Comité International, aux joueurs présents et à la commune par Livio Grando ;

Une récompense était remise au jeune Alessio Giaquinto, pétanqueur d’avenir,

S’en suivait le discours prononcé par Olivier Gfeller : « Cela fait plaisir de se retrouver ici tous ensemble, cela fait plaisir d’arriver ici et de voir la belle ambiance qu’il y a, de voir des parties acharnées qui se déroulent bien, de voir aussi le fairplay qu’il y a tout en respectant la compétition. Je suis vraiment très content de vous retrouver et j’ose même dire que cela fait même plaisir qu’il pleuve, comme cela, on se retrouve tous ensemble ici dans cette atmosphère si précieuse du boulodrome. On le doit surtout à tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui sont ici et qui œuvrent année après année pour maintenir ces traditions, ces rencontres. D’ailleurs vous venez de loin et cela aussi, cela fait plaisir. Cela fait plaisir de retrouver de belles amitiés et je me réjouis vraiment de toute cette saison qui s’annonce et je souhaite qu'elle soit belle pour vous tous ici. Ensuite, vous allez tous retourner dans vos régions, dans vos vies respectives […] Je salue aussi cette grande amitié que nous avons avec nos amis français et cela est vraiment un grand plaisir de tous se retrouver ici. Je vous souhaite en tout cas une toute belle saison et je sais qu’elle sera belle parce que vous œuvrez dans un tel bon état d’esprit que cela ne peut pas mal se passer tout comme ce tournoi. Je profite pour dire que ces liens qui se lient année après année, et bien, ils existent aussi avec vos autorités, puisque nous aussi, nous avons toujours un immense plaisir à venir vous rejoindre ici. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous un bon tournoi ! ».

13 heures, le repas était servi à tous les pétanqueurs

13 heures 45, reprise du concours

17 heures 45, petit discours de Claude Azema Président de la FIPJP.

18 heures Cérémonie des récompenses

Concours A

1er France (Philippe Suchaud, Michel Leonardon et Patrice Mièvre) 16 points

2ème Marseille (Eric Bartoli, Kévin Bartoli et Robert Leca) 16 points

3ème Thonex (Didier Senezergues, Pierre Waltier, Jean Paul Emma et Claude Pernoud) 15 points

4ème Le Verney Puidoux (Dylan Maschino, Logan Clere et Sébastien Billiet) 14 points

5ème Salins (Thomas Charrière, Walter Charrière, Jean-Yves Gagliardi, David Mazzolini) 12 points

6ème Les Présidents (Eric Motté, Victor Bonnetti, Claude Azema, Claude Fernandez) 11 points

7ème Sélection suisse (Julien Pittet, Alwin Pittet, Nicolas Matthey et Alexandre Utz) 6 points

8ème Clarens (Raffael Ferrara, Philippe Zwahlen, Ricardo Correia et Laurent Ortuno), 3 points

Concours B

1er Léman Pétanque (Joël Chervet, Régis Froidevaux, Anthony Hubert Bruno Savere) + 17 points

2ème Bulle 13 points

3ème La Ravoire 13 points

4ème Azzuri 10 points

5ème Zurich 10 points

6ème Narcisses (Montreux) 10 points

7ème Roanne 5 points

8ème Sportive Française 4 points

Eliminés dès le samedi : Villeneuve et la Chablaisienne

Clin d’œil sur une partie d’anthologie entre Marseille et Thonex pour la deuxième place

Partie compliquée pour l’équipe Suchaud face au Verney

Clin d’œil sur une amitié de longue date entre les clubs de Roanne et La Ravoire,

Clin d’œil sur les bénévoles féminines du club de Clarens qui ont œuvré tout le dimanche derrière le bar.

Le photoreportage info-chalon

J.P.B