Match au sommet ce dimanche 19 novembre pour l’Amicale Laïque Chagny Basket

Les chagnotins et les marcenaciens, invaincus depuis le début de la saison et donc premiers ex-æquo au classement, vont tout donner pour l’emporter et prendre la tête du championnat.

L’ALCB, qui joue à domicile, compte sur ses supporters pour leur présences et pour mettre le COSEC en feu !

Alors quelle équipe remportera sa 7ème victoire d’affilée et prendra la première place du championnat ?

Réponse dimanche à 15h30 au Cosec de Chagny !